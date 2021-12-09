Лига Европы. «Айнтрахт» стал победителем группы D, «Олимпиакос» вышел в плей-офф со второго места

Сегодня, 9 декабря, состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в квартете D.
«Антверпен» одержал минимальную победу над «Олимпиакосом» – 1:0. Автором победного гола стал нападающий Мишель-Анже Баликвиша (7-я минута).
В параллельной встрече «Фенербахче» на своем поле поделил очки с «Айнтрахтом» (1:1). У хозяев забитым мячом отличился Мергим Бериша (42). Гости ответили голом Джибриля Соу (29).
Таким образом, немецкий клуб набрал 12 очков и занял итоговое первое место в турнирной таблице группы D. На второй строчке расположился «Олимпиакос» (9 очков). «Фенербахче» стал третьим – турецкий коллектив продолжит свое выступление в плей-офф Лиги конференции. «Антверпен» остался на четвертой позиции (5 очков).
Лига Европы
6-й тур
Группа D
«Антверпен» – «Олимпиакос» – 1:0 (1:0)
Гол: Баликвиша, 7
«Фенербахче» – «Айнтрахт» – 1:1 (1:1)
Голы: Бериша, 42 – Соу, 29.