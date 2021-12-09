Черчесов - о победе «Спартака» над «Легией»: Футбольный бог был на нашей стороне

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на победу »Спартака» над польской «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа «Лиги Европы».

Напомним, что автором единственного гола стал Зелимхан Бакаев. Голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 97-й минуте.

«Не назвал бы это сумасшествием, но результат заслуженный. Футбольный бог был на нашей стороне. Не было у «Легии» момента кроме случайного удара в перекладину, «Спартак» контролировал игру. Селихов — молодец, сыграл на ура! Группа смерти? Ну почему смерти? Если заранее отдавать первое место, то зачем играть», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» впервые в истории клуба вышел из группы Лиги Европы. Красно-белые начнут борьбу за трофей с 1/8 финала турнира.