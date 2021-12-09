«Вильярреал» в гостях переиграл «Аталанту» и занял второе место в группе F

Футболисты «Вильярреала» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв на выезде «Аталанту» (3:2) в матче шестого тура группового этапа.

В составе испанской команды дублем отличился форвард Арно Груневелд, забивший на 3-й и 51-й минутах. Еще один забитый мяч на счету хавбека Этьена Капу (42). У «бергамасков» результативными ударами отметились полузащитник Руслан Малиновский (71) и нападающий Дуван Сапата (80).

Отметим, что российский хавбек итальянского клуба Алексей Миранчук не принял участие в сегодняшней встрече, оставшись на скамейке запасных.

Таким образом, «Вильярреал» набрал десять очков и занял второе место в турнирной таблице квартета F. «Аталанта» осталась третьей с шестью очками. Добавим, что первую строчку в группе занял «Манчестер Юнайтед» (11 очков), а четвертым стал «Янг Бойз» (5 очков).

Лига чемпионов

6-й тур

Группа F

«Аталанта» – «Вильярреал» – 2:3 (0:2)

Голы: Малиновский, 71. Сапата, 80 – Груневелд, 3. Капу, 42. Груневелд, 51.