«Рома» вышла в 1/8 финала Лиги конференций, обыграв на выезде софийский ЦСКА

Матч шестого тура группового этапа Лиги конференций между софийским ЦСКА и «Ромой» завершился победой итальянской команды – 3:2.
Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард римлян Тэмми Абрахам, забивший два гола на 15-й и 53-й минутах. Еще один забитый мяч в составе «волков» был записан на нападающего Борху Майораля (34). У болгарской команды голами отличились Хамза Чатакович (75) и Яник Вилдсхут (90+3).
В параллельной встрече «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Зарей» (1:1).
Итоговая таблица квартета С выглядит следующим образом: 1. «Рома» – 13 очков; 2. «Буде-Глимт» – 12; 3. «Заря» – 7; 4. ЦСКА (София) – 1.
Лига конференций
6-й тур
Группа C
«ЦСКА» (София) – «Рома» – 2:3 (0:2)
Голы: Чатакович, 75. Вилдсхут, 90+3 – Абрахам, 15. Майораль, 34. Абрахам, 53.