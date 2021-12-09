Каррера эмоционально отреагировал на победу «Спартака» над «Легией»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от победы российского клуба над варшавской «Легией» (1:0) в матче заключительного тура группового этапа «Лиги Европы».

«Феноменально! «Спартак» заслужил победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Главный герой — Селихов. Он совершил невероятное спасение! Не знаю, что будет дальше. Но выход из группы, где есть такие большие команды, как «Наполи» и Лестер», — очень большое достижение», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» впервые в истории клуба вышел из группы Лиги Европы. Красно-белые начнут борьбу за трофей с 1/8 финала турнира.