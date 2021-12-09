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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые матчи плей-офф турнира пройдут в феврале следующего года.
09 декабря 2021 23:34
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 9 декабря, в матче «Аталанта» – «Вильярреал» определился последний участник плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Отметим, что подопечные Унаи Эмери обыграли итальянскую команду со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала турнира со второй строчки группы F. Также со второго места вышли следующие клубы: «Челси» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Спортинг», «Бенфика» (обе – Португалия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Зальцбург» (Австрия).

Победителями своих групп стали: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» (все – Англия), «Лилль» (Франция), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия).

Добавим, что жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 13 декабря в Доме европейского футбола.

источник: «Советский спорт»
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