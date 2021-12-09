Леонид Федун: Евровесна, слава Богу. Селихов супер! Жалко то, что его раньше не ставили

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча красно-белых против «Легии» в Лиге Европы.

«Матч тяжелый… Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», - приводит слова Федуна телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» выиграл со счетом 1:0 и, заняв первое место в группе, вышел в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Голкипер красно-белых Александр Селихов в добавленное арбитром время отбил пенальти.