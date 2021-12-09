Руй Витория: Я верил, что «Спартак» не упустит победу над «Легией»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда на выезде минимально обыграла «Легию» (1:0).

Отметим, что автором единственного гола в составе красно-белых стал полузащитник Зелимхан Бакаев. В добавленное ко второму тайму время в ворота столичной команды был назначен 11-метровый удар, который успешно отразил голкипер Александр Селихов.

– Я верил, что мы не упустим победу. И в последние минуты особенно хотелось верить в справедливость. Так и случилось. Не считаю, что пенальти был назначен верно. Селихов? Он прекрасно защищал ворота. Но я подчеркну, что команда с тактической точки зрения очень хорошо действовала в обороне, – сказал Витория после матча.

Добавим, что по итогам группового этапа «Спартак» занял первое место в квартете C, набрав 10 очков, и вышел в 1/8 финала турнира. Вторым стал «Наполи» (10), уступивший красно-белым по дополнительным показателям.