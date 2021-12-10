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Евгений Кафельников: Селихов подарил нам и «Спартаку» праздник и евровесну

«Спартак» впервые в своей истории вышел из группы Лиги Европы.
10 декабря 2021 00:04
автор: Александр Поволоцкий

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу «Спартака» в выездном матче с «Легией» (1:0).

Напомним, что автором единственного гола стал Зелимхан Бакаев. Голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 97-й минуте.

«Селихов, конечно, молодец. Слов нет, вся команда большие молодцы, старались, особенно в концовке. Саша подарил нам праздник, евровесну и вывел «Спартак» в 1/8 финала, просто блестяще. Пенальти был пограничный. Видно было, что судья долго смотрел этот момент. Ну поставил и поставил. Селихов взял – умница. Счет на табло 1:0 в нашу пользу, точка. В Лиге Европы команда играет намного лучше, чем в чемпионате», - цитирует олимпийского чемпиона «РБ-Спорт».

Таким образом, »Спартак» набрали десять очков и занял первое место в группе С. Красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

источник: «РБ-Спорт»
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