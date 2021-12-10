Александр Мостовой: Игроки «Спартака» грубо не ошибались. Грубо ошибся только судья

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча красно-белых против «Легии» в Лиге Европы.

«Я говорил, что «Спартак» либо победит в один мяч, либо сыграет вничью. К счастью, выиграл 1:0, но безобразное решение судьи, который сделал из ничего пенальти с помощью своего решения, с помощью VAR. Можно говорить, что судья чуть не «убил» «Спартак» в матче с «Легией». Но хорошо, что есть Селихов, который угадал направление, игрок ударил неважно, но Селихов угадал и отбил, выручил на 100%, тем самым показав, что судья не объективен.

Другое дело, что подсели, но счет 1:0 был, их устраивал, думали больше об обороне, отбивались, грубо не ошибались. Грубо ошибся только судья», - приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, «Спартак» выиграл со счетом 1:0 и, заняв первое место в группе, вышел в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Голкипер красно-белых Александр Селихов в добавленное арбитром время отбил пенальти.