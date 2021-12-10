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Андрей Канчельскис – о «Спартаке»: Приятно занять первое место в такой сложной группе

Московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
10 декабря 2021 00:11
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал гостевую победу «Спартака» над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что благодаря этому результату подопечные Руя Витории заняли итоговое первое место в турнирной таблице квартета С и вышли в 1/8 финала турнира.

– По игре «Спартак» смотрелся не особенно хорошо, но иногда нужно, чтобы команде сопутствовала удача. Ребята молодцы, что выдержали натиск поляков. Приятно занять первое место в такой сложной группе. «Спартак» все много критиковали, но факт говорит сам за себя, первое место – тоже, – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Добавим, что на групповой стадии красно-белые одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля в Ньоне (Швейцария).

источник: Чемпионат.com
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