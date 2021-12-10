«Локомотив» проиграл «Марселю» и завершил выступление в еврокубках

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» на выезде проиграл «Марселю» и не смог пробиться в Лигу конференций.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил польский нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик.

За десять минут до конца матча «Локомотив» получил численное преимущество после удаления Валентина Ронжье, однако воспользоваться им не сумел.

«Марсель» набрал семь очков и занял третье место в группе, что позволяет команде продолжить борьбу в Лиге конференций. «Локомотив» с двумя очками замкнул турнирную таблицу квартета.

Лига Европы

Группа Е

«Марсель» (Франция) – «Локомотив» (Москва, Россия) – 1:0 (1:0)

Голы: Милик, 35

«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи (Лирола, 69), Ронжье, Гуйе (Камара, 69), Жерсон, Ундер (Луис, 86), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло (Лисакович, 84), Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили (Тикнизян, 57), Бабкин, Петров, Смолов, Камано.

Предупреждения: Гейе, 18; Ронжье, 63; 80 - Камано, 24; Марадишвили, 26; Смолов, 56; Тикнизян, 87.

Удаление: Ронжье, 80.

Судья: Уильям Коллум (Шотландия).