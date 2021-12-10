Юрий Семин: Игроки «Спартака» продемонстрировали «спартаковский дух» в матче с «Легией»

Бывший наставник «Локомотива» Станислав Черчесов отреагировал на победу «Спартака» над польской «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что красно-белые заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Голкипер красно-белых Александр Селихов в добавленное арбитром время отбил пенальти.

«Есть впечатление, что «Спартак» продолжил старые традиции Олега Романцева, Константина Бескова и Николая Старостина. В определенные моменты команда собралась, завоевала много очков для России в рейтинге УЕФА. И в данном случае из суперэкстремальной ситуации красно-белые выбрались, это «спартаковский дух», поздравляю болельщиков», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Жеребьевка плей-офф турнира состоится 13 декабря.