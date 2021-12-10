«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы

Итальянский «Лацио» на своем поле сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы - 0:0.

Таким образом, команда из Стамбула набрала 12 очков и заняла первое место в группе С, у клуба из Рима девять очков и третья вторая позиция.

В 1/8 финала Лиги Европы пробился «Галатасарай», на стадии 1/16 сыграет «Лацио». Борьбу в Лиге конференций продолжит «Марсель» (7). «Локомотив» (2) завершил выступление в еврокубковом сезоне.

Лига Европы

6-й тур

Группа E

«Лацио» (Италия) - «Галатасарай» (Турция) - 0:0 (0:0)