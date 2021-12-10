«Селтик» добился домашней победы над «Бетисом»

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Селтиком» и «Бетисом» завершился победой шотландской команды со счетом 3:2.

В составе команды из Глазго голы забили защитник Стивен Уэлш (3-я минута), хавбеков Эван Хендерсон (72) и Дэвида Тернбулла (78). Соперник ответил забитым мячом нападающего Борхи Иглесиаса (75). Еще одно взятие ворот состоялось после того, как игрок британцев Скотт Бэйн отличился автоголом (69).

Несмотря на поражение в cегодняшней встрече, «Бетис» с 10 очками остался на втором месте в турнирной таблице группы G. «Селтик» расположился на третьей строчке с девятью очками.

Лига Европы

Группа G

6-й тур

«Селтик» – «Бетис» – 3:2 (1:0)

Голы: Уэлш, 3. Хендерсон, 72. Тернбулл, 78 (с пенальти) – Бэйн, 69 (в свои ворота)