Георгий Черданцев: Интересно, были ли примеры отставки тренера после первого места в такой группе?

Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на победу московского «Спартака» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией».

«А вот ещё интересно: были ли в последнее время примеры отставки тренера после итогового первого места в такой еврогруппе? И ещё: условный Ваноли сейчас подпишет контракт и как ни в чем не бывало будет готовить команду а плей-офф?.. Кстати, тактически Спартак сыграл безупречно», - написал Георгий в своем твиттере.

А вот ещё интересно: были ли в последнее время примеры отставки тренера после итогового первого места в такой еврогруппе? И ещё: условный Ваноли сейчас подпишет контракт и как ни в чем не бывало будет готовить команду а плей-офф?.. Кстати, тактически Спартак сыграл безупречно — Cherdantsev (@cherdantsev) December 9, 2021

Напомним, «Спартак» выиграл со счетом 1:0 и, заняв первое место в группе, вышел в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Голкипер красно-белых Александр Селихов в добавленное арбитром время отбил пенальти.