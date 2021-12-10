«Байер» потерпел гостевое поражение от «Ференцвароша», Лунев отыграл весь матч

Футболисты «Байера» на выезде уступили «Ференцварошу» (0:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что единственный гол в сегодняшней встрече был забит на 81-й минуте – его автором стал полузащитник венгерской команды Аисса Лайдуни.

Российский голкипер Андрей Лунев дебютировал в стартовом составе леверкузенцев, отыграв весь матч.

Добавим, что по итогам группового раунда «Байер» набрал 13 очков и вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места. «Ференцварош» занял четвертую строчку (3 очка).

Лига Европы

Группа G

6-й тур

«Ференцварош» – «Байер» – 1:0 (0:0)

Гол: Лайдуни, 81