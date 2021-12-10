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«Вест Хэм» дома проиграл «Динамо» из Загреба в матче Лиги Европы

Несмотря на поражение, английский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места.
10 декабря 2021 00:57
автор: Владислав Корегин

«Вест Хэм» на своем поле минимально проиграл загребскому «Динамо» (0:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что победу хорватскому клубу принес забитый мяч нападающего Мислава Оршича на четвертой минуте.

Несмотря на поражение, команда из Лондона осталась на первом месте в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков. Подопечные Дэвида Мойеса вышли в 1/8 финала Лиги Европы. «Динамо» стало вторым – хорваты сыграют в 1/6 финала турнира.

В параллельной встрече квартета венский «Рапид» в гостях обыграл «Генк» и занял итоговое третье место.

Лига Европы

Группа H

6-й тур

«Вест Хэм» – «Динамо» (Загреб) – 0:1 (0:1)

Гол: Оршич, 4

«Генк» – «Рапид» (Вена) – 0:1 (0:1)

Гол: Любичич, 29.

источник: «Советский спорт»
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