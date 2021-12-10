Стали известны возможные соперники «Спартака» по плей-офф Лиги Европы

Стали известны все возможные соперники «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, красно-белые заняли первое место в своей группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

За выход в четвертьфинал турнира красно-белые могут поспорить с одной их этих команд — «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья», «Рейнджерс», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб и «Лацио».

Жеребьевка турнира пройдет 25 февраля. Отметим, что игры плей-офф будут проходить в два матча, правило гостевого гола с нынешнего сезона перестает действовать.