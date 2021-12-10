Гасперини - о вылете из Лиги чемпионов: После первого гола «Вильярреал» ушел в глубокую оборону

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет «бергамасок» из Лиги чемпионов по итогам матча последнего тура группового этапа с испанским «Вильярреалом» (2:3).

«Обычно нам удаются такие матчи, но сегодня мы начали ужасно, и когда ты проигрываешь в счете на таком уровне, становится сложно. В какой-то момент мы почувствовали, что можно вернуться в игру, но было уже поздно.

«Вильярреал» забил ранний гол и ушел глубоко в оборону, которую мы долгое время не могли взломать. Весь первый тайм мы провалили, ошибались в передачах, играли ниже своих возможностей», - передает слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» заняла третье место в квартете с шестью очками. В плей-офф турнира вышли «Вильярреал» (10) и «Манчестер Юнайтед» (11). Последнее место в группе занял швейцарский «Янг Бойз» (5) и вылетел из всех еврокубков.