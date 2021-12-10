«Руй обязан оставаться у руля!». Назаров призвал не увольнять Виторию из «Спартака» (видео)

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров призвал оставить в команде действующего главного тренера красно-белых Руя Виторию. Под его руководством команда вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места.

«Чтоб отпраздновать столетье,

Гнать Виторию не смейте!

Руй обязан оставаться у руля!»

Добавим, что по итогам группового этапа «Спартак» занял первое место в квартете C, набрав 10 очков, и вышел в 1/8 финала турнира. Вторым стал «Наполи» (10), уступивший красно-белым по дополнительным показателям.