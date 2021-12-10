Брендан Роджерс - про Лигу конференций: Даже не знаю, что это за турнир

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признался, что он мало знаком с новым клубным турниром Лигой Конференций, куда «лисы» вылетели по итогам группового раунда Лиги Европы, заняв третье место.

«Честно говоря, я даже не знаю, что это за турнир. Я был ориентирован на Лигу Европы, на победу в групповом этапе. Ну или хотя бы занять второе место.

При всем уважении к турниру (Лига конференций) я не уверен, что знаком с ним. Но я обязательно с этим разберусь», - сказал Роджерс Sky Sports.

В группе с «Наполи», «Спартаком» и «Легией» Лестер занял третье место, набрав восемь баллов. В плей-офф Лиги Европы вышел московский «Спартак» и «Наполи» (10 баллов).