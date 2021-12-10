Георгий Джикия: Я был уверен в Селихове

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал эпизод с пенальти в ворота красно-белых в матче Лиги Европы против «Легии».

«Я сказал Саше перед ударом, что он возьмет этот удар, можете сами у него потом спросить. Я был уверен в нем. Он мастер в этом деле», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» выиграл со счетом 1:0 и, заняв первое место в группе, вышел в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Селихов в добавленное арбитром время отбил пенальти.