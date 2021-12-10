«В этом не будет никакой логики»: Гершкович - о смене Руя Витории на Паоло Ваноли в «Спартаке»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал возможные перемены на тренерском посту московского «Спартака».

«Если говорить о смене Витории, то нужно думать о каком-то серьезном иностранце. Это должен быть человек, за спиной которого большие успехи и достижения. Тогда еще можно оправдать смену тренера. А звать в «Спартак» человека, который никогда не руководил… Считаю, что в этом не будет никакой логики», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, 9 декабря москвичи под руководством Руя Витории одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в плей-офф турнира.

В чемпионате России после 17 туров команда занимает девятое место.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 13 декабря португалец проведет свой последней матч в качестве главного тренера «Спартака» против «Сочи». После этого команду возглавит итальянец Паоло Ваноли, который четыре года работал помощником Антонио Конте.