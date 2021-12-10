Егор Титов: Обычно тренеру дают год-два, но это не про «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов объяснил, что подвело главного тренера красно-белых Руя Виторию в работе с командой.

«Обычно тренеру дают время - год, два. Но это не про «Спартак». Здесь нужно за короткий срок что-то показать. Тебя сравнивают с предыдущим наставником. Изначально все было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шел. Что это эшафот», - приводит слова ветерана «Спорт-Экспресс».

Напомним, 9 декабря москвичи под руководством Витории одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в плей-офф турнира.

В чемпионате России после 17 туров команда занимает девятое место.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 13 декабря португалец проведет свой последней матч в качестве главного тренера «Спартака» против «Сочи». После этого команду возглавит итальянец Паоло Ваноли, который четыре года работал помощником Антонио Конте.