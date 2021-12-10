«Спартак» уже заработал в Лиге Европы более семи миллионов евро

Стало известно, сколько московский «Спартак» уже заработал за участие в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

Клуб получил 3,63 миллиона евро сразу за попадание в групповой этап турнира после вылета из Лиги чемпионов. Еще 2,1 миллиона красно-белые заработали своими результатами - именно во столько оцениваются три победы и одна ничья. 1,2 миллиона полагаются команде за выход в 1/8 финала. И 792 тысячи евро красно-белые получили за 27-е место в рейтинге команд, участвовавших в турнире за последние десять лет.

Таким образом, общая сумма доходов «Спартака» на данный момент составляет 7,722 миллиона евро.

Напомним, 9 декабря в заключительном матче группового этапа Лиги Европы подопечные Руя Витории на выезде обыграли польскую «Легию» со счетом 1:0 и вышли в плей-офф.