Владелец «Легии» - о назначении Черчесова: Мы находимся на связи

Владелец «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал возможное подписание контракта со Станиславом Черчесовым. Накануне польский клуб вылетел из еврокубков, проиграв «Спартаку» в матче 6-го тура Лиги Европы (0:1).

— В России много слухов о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Легию»...

— С Черчесовым мы очень хорошие друзья. Мы находимся на связи.

— Возможно, стоит его вернуть?

— Посмотрим, вы все увидите, - передает слова владельца клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, во главе «Легии» Черчесов стал чемпионом и обладателем Кубка Польши в сезоне 2015/16.