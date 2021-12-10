Госдума отреагировала на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы. Команда заняла первое место на групповом этапе, набрав 10 очков.

«Хотелось бы, что российские футбольные клубы доставляли болельщикам побольше таких положительных моментов.

Как бы не было, футбол — это большое явление и очень популярный вид спорта и в России, и по всему миру. Поздравляю «Спартак» и всех болельщиков», — сказала Журова «Чемпионату».

Добавим, что по итогам группового этапа «Спартак» занял первое место в квартете C, набрав 10 очков, и вышел в 1/8 финала турнира. Вторым стал «Наполи» (10), уступивший красно-белым по дополнительным показателям.