Хави запросил у руководства трансферы, чтобы переломить ситуацию в клубе

Главный тренер «Барселоны» Хави готов справиться с кризисом внутри команды только если в клуб прибудет качественное усиление в зимнее межсезонье.

Об этом передает Diario Sport.

Специалист и его штаб уже передали руководству клубов список игроков, с которыми нужно расстаться, а также тех, кого необходимо подписать.

Хави понимает экономическую ситуацию в «Барселоне» и не просил невозможного, хотя считает необходимым усилить определенные позиции, без которых невозможно изменить ситуацию.

«Барселона» занимает седьмое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 23 балла. По итогам группового этапа Лиги чемпионов каталонцы вылетели в плей-офф Лиги Европы впервые за 15 лет.