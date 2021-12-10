Президент «Легии»: Желаю «Спартаку» удачи в Лиге Европы

Президент польской «Легии» Дариуш Миодуски поделился своими впечатлениями от матча команды против московского «Спартака» в Лиге Европы, а также пожелал москвичам удачи в плей-офф турнира.

»«Очень сложная игра. Конечно, плохой исход для нас. Пропустили один мяч, в конце игры устали. Хочется пожелать удачи «Спартаку» в Лиге Европы. А мы будем думать уже о следующем сезоне в еврокубках.

Мы начали играть в группе так, что создалось ощущение - место «Легии» в группе выше. Решающая игра могла все изменить. Но это футбол, ничего не поделаешь», - приводит слова Миодуски «Спорт-экспресс».

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над поляками со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в плей-офф турнира.

«Легия» с шестью очками осталась на последнем месте в квартете и завершила свои выступления в еврокубках.