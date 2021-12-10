Бакаев - о проходе в плей-офф ЛЕ: Мы стали свидетелями исторической победы

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал успех своей команды против «Легии» (1:0). По итогам этого матча красно-белые пробились в плей-офф турнира с первого места в квартете.

«Мы стали участниками и свидетелями исторической победы и этого уже никто не отменит! Спасибо большое всем болельщикам и поздравляю с этим праздником!» — написал Бакаев в своём «инстаграме».

Добавим, что по итогам группового этапа «Спартак» занял первое место в квартете C, набрав 10 очков, и вышел в 1/8 финала турнира. Вторым стал «Наполи» (10), уступивший красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее стали известны соперники «Спартака» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.