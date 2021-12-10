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Ветеран ЦСКА Пономарев - о выходе «Спартака» в плей-офф: Удивляет первое место в группе

«Спартак» вышел в плей-офф турнира с первого места.
10 декабря 2021 12:16
автор: Александр Бойченко

Бывший игрок и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о победе «Спартака» над «Легией» (1:0) и выходе команды в плей-офф турнира с первого места.

«Моментов вчера было мало создано, но была какая-то командная игра — молодцы! Конечно, удивляет первое место в группе. Это стечение обстоятельств, везение. Посмотрите, какой гол вчера забивали. Это удивительно. Сейчас и болельщики немного порадуются, а то совсем приуныли. И для нашего футбола такие результаты — очень хорошо», — сказал Пономарев «СЭ».

Добавим, что по итогам группового этапа «Спартак» занял первое место в квартете C, набрав 10 очков, и вышел в 1/8 финала турнира. Вторым стал «Наполи» (10), уступивший красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее стали известны соперники «Спартака» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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