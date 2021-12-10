Роман Павлюченко: «Спартак» занял первое место в «группе смерти»

Бывший форвард московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко отреагировал на успех москвичей в Лиге Европы, вышедших из группы с первого мета.

«Поздравляю всех «красно-белых» болельщиков с победой и выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Мне очень понравилась игра и характер наших ребят. Несмотря на то, что происходит с командой, все то, что пишут, говорят - они вышли, бились, проявили характер и заняли первое место в «группе смерти». Это отличный результат, я искренне рад за «Спартак». В дальнейшем я желаю продолжать в том же духе. Молодцы», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над поляками со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.