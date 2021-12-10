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Динияр Билялетдинов поддержал введение системы FAN ID

Футболист считает, что на аренах нужно соблюдать определенные правила
10 декабря 2021 12:47
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов объяснил, почему он поддерживает внедрение системы FAN ID в российском футболе.

«Зажёг петарду - будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определенный регламент, ты знаешь, на что идешь - потом не жалуйся. Не считаю, что получить FAN ID - это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.

Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место. Я помню раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это все красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определённых организациях», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, законопроект о введении обязательной идентификации болельщиков на спортивных мероприятиях прошел первое чтение в Государственной Думе РФ. Сейчас законодателями рассматриваются различные поправки к акту, который предусматривает для всех зрителей получение обязательной персонифицированной карты болельщика.

Впервые в России подобный опыт был внедрен во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

источник: Чемпионат.com
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