Динияр Билялетдинов поддержал введение системы FAN ID

Бывший полузащитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов объяснил, почему он поддерживает внедрение системы FAN ID в российском футболе.

«Зажёг петарду - будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Я считаю, это недопустимо. Есть определенный регламент, ты знаешь, на что идешь - потом не жалуйся. Не считаю, что получить FAN ID - это какая-то проблема. Я сам лично получил его за пять минут.

Если есть правила на стадионе, то они должны работать для всех одинаково. Какая бы команда и традиции ни были, ты приходишь на стадион, общественное место. Я помню раньше стулья жгли, сейчас вот петарды. Да, это все красиво, но будь готов потом посидеть до пяти утра на стадионе, а потом и в определённых организациях», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, законопроект о введении обязательной идентификации болельщиков на спортивных мероприятиях прошел первое чтение в Государственной Думе РФ. Сейчас законодателями рассматриваются различные поправки к акту, который предусматривает для всех зрителей получение обязательной персонифицированной карты болельщика.

Впервые в России подобный опыт был внедрен во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.