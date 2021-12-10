В Госдуме ждут вызова Селихова в сборную России

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу московского «Спартака» над польской «Легией» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака», футболистов и тренерский штаб клуба с этим сенсационным результатом. То, что они нас так порадовали - это очень неожиданно и радостно. Молодцы.

Хотелось бы отдельно отметить вратаря «Спартака» Селихова - он вчера тащил все, совершил важнейшее спасение в концовке и вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Я однозначно жду его в сборной России уже в ближайших стыковых матчах. Надеюсь, тренерский штаб нашей национальной команды не оставит без внимания его прогресс и замечательную игру и вызовет его на ближайший сбор», - приводит слова политика Sport24.ru.

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над поляками со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.