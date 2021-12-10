«Чутье сработало»: Александр Селихов - об отраженном пенальти в матче с «Легией»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов объяснил, как ему удалось отразить пенальти в добавленное время в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».

«Не знаю, почему, но футболист «Легии» поменял решение. Я хотел оставаться по центру, потому что он чередовал - то в центр, то влево бил. Можно сказать, что чутье сработало.

Мне Джикия сказал, что 100 процентов пенальти и сказал, что я возьму его. Не знаю, откуда он был так уверен», - приводит слова Селихова клубная пресс-служба.

Напомним, москвичи одержали победу со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.