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Агент Холанда Райола считает, что вероятность ухода форварда летом из «Боруссии» очень высока

Холанд выступает за «шмелей».
10 декабря 2021 13:53
автор: Александр Бойченко

Агент Мино Райола, который представляет интересы норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщил, что нападающий летом может покинуть стан «шмелей».

«Он сделает следующий шаг. «Бавария Мюнхен», «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Сити» - большие клубы, в которые он может переехать. Мы все также знали, что это время наступит. Когда? Может, этим летом, может быть, следующим. Но высока вероятность, что он уедет этим летом», - цитирует Райолу журналист Патрик Бергер в Twitter.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности он отыграл за шмелей 72 матча, забил 74 гола и отдал 19 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 150 миллионов евро.

источник: Twitter.com
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