«Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф с первого места?»: Семин - о судьбе Витории

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился свои мнением о возможной отставке наставника «Спартака» Руя Витории.

«Руй Витория покинет команду? Это не ко мне вопрос. Зачем увольнять тренера, который вышел в плей-офф с первого места?», - приводит слова Семина Sport24.ru.

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Витория покинет команду после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» - «Спартак», а новым главным тренером красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.