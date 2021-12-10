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«Спартак» поступит очень неразумно, в Италии Ваноли никто не знает»: Черданцев - об отставке Витории

Матч с «Сочи» в РПЛ может стать последним для португальца у руля красо-белых
10 декабря 2021 14:20
автор: Александр Шульгин

Комментатор Георгий Черданцев считает, что руководству московского «Спартака» не стоит увольнять Руя Виторию с поста главного тренера команды.

«Давно в этом фонтанирующем клубе не было столь уравновешенного, абсолютно спокойного тренера. Попов нашел действительно хорошего тренера и, возможно, его психотип исключительно то, что нужно «Спартаку», чтобы бесконечно не раскачивать лодку. «Спартак» поступит очень не разумно, если по своим внутренним, не имеющим отношения к тренерству причинам, отпустит такого тренера ради ноунейма, о чем вчера в эфире «Матч ТВ» сказал корреспондент «Гадзетты делло спорт»: там, в Италии, тренера Ваноли никто не знает. Хотя он симпатичный. Это факт», - написал Георгий в своем телеграм-канале.

Напомним, москвичи одержали победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы над польской «Легией» со счетом 1:0 и с первого места в своей группе вышли в 1/8 финала турнира. Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев, а голкипер Александр Селихов отразил пенальти в добавленное арбитром время.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Витория покинет команду после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» - «Спартак», а новым главным тренером красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.

источник: Официальный сайт Георгия Черданцева
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