Игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с тульским «Арсеналом» в Москве

Игрокам ЦСКА сообщили о возможной отмене матча с тульским «Арсеналом» 11 декабря. По данным гидрометцентра, дневная температура в Москве сегодня, 10 декабря, составляет -18 градусов, что является основанием для отмены игры.

Об этом сообщает «Чемпионат», который знаком с ситуацией.

Решение о проведении матча будет приниматься делегатом РПЛ.

Перед матчем 18-го тура РПЛ армейцы располагаются на 5-м месте в таблице, имея в активе 27 баллов. На счету «оружейников» 11 место и 19 очков. Матч запланирован на 11 декабря 16:30 мск.