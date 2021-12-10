Карпин отчитается перед РФС 14 декабря

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отчитается перед РФС о проделанной работе 14 декабря.
«14 декабря состоится заседание технического комитета РФС. На заседании с отчетами выступят тренеры молодежных, юношеских сборных, а также тренерский штаб первой сборной, — сказал «Матч ТВ» член техкома Александр Мирзоян.
Напомним, под руководством Валерия Георгиевича национальная команда завершила отборочный цикл чемпионата мира 2022 года на втором месте в группе Н, пропустив Хорватию.
24 марта 2022 года Россия в «Лужниках» сыграет полуфинальный стыковой матч против команды Польши. В случае успеха в этой встрече 29 числа там же подопечные Карпина в решающей игре за путевку в Катар сразятся с победителем пары Швеция - Чехия.
источник: Телеканал «Матч ТВ»