«Зенит» начал переговоры с «Пеньяролем» по трансферу Альвареса

«Зенит» ведет переговоры с уругвайским «Пеньяролем» по трансферу нападающего Агустина Альвареса.

По информации «Спорт-Экспресс», российский клуб готов выложить за 20-летнего форварда 15 миллионов евро. Представители игрока настаивают на зарплате в два миллиона евро.

Также источник сообщает, что инициатором перехода является генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, однако пока решение по сделке не одобрено вышестоящим руководством. Сине-бело-голубые рассматривают Альвареса в качестве замены Сердару Азмуну в случае, если иранец покинет команду.

Напомним, Альварес является воспитанником «Пеньяроля», проведя в составе клуба в общей сложности 70 матчей, забив 33 мяча и отдав девять результативных передач. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 4,5 миллиона евро.