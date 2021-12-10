Шварц оценил вероятность участия Шиманьски в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил вероятность участия польского полузащитника команды Себастьяна Шиманьски в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Медицинский штаб делает все возможное, чтобы подвести Себастяана к матчу. Но он не проводил на этой неделе тренировок в общей группе, завтра мы будем понимать, сможет ли он принять участие в игре или нет», - приводит слова Шварца клубный телеграм-канал бело-голубых.

Напомним, поляк получил повреждение в предыдущем туре.

12 декабря в Москве в рамках 18-го тура РПЛ сыграют между собой сыграют лидеры чемпионата России - «Динамо» и «Зенит». Перед очным противостоянием подопечные Шварца отстают от питерцев на два очка в турнирной таблице.