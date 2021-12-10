«Зенит» заинтересован в подписании двух игроков «Урала»

Руководство «Зенита» планирует усилить свою оборонительную линию в ближайшие трансферные окна.

Согласно информации «Спорт-экспресса», петербургский клуб рассматривает возможность подписания правого защитника «Урала» Арсена Адамова, а также игрока центра обороны екатеринбуржцев Ивана Кузьмичева.

Как сообщает источник, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев настаивает на приобретении Адамова, а тренерский штаб команды надеется на покупку Кузьмичева.

Напомним, что Адамов выступает за «Урал» с января этого года. В нынешнем сезоне 22-летний защитник отыграл 18 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Что касается Кузьмичева, то 21-летний россиянин присоединился к команде из Екатеринбурга в сентябре этого года, подписав соглашение до лета 2024-го. На его счету 12 проведенных матчей в сезоне-2021/22. Его трансфер оценивается в 300 тысяч евро.