Президент «Урала»: Интерес к Адамову и Кузьмичеву со стороны клубов РПЛ есть, но на уровне слухов

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал появившуюся информацию о том, что «Зенит» заинтересован в подписании двух защитников екатеринбургского клуба.

Ранее стало известно, что руководство сине-бело-голубых хочет приобрести правого защитника Арсена Адамова, а также игрока центра обороны «шмелей» Ивана Кузьмичева.

– По Адамову и Кузьмичеву я ни с кем переговоры не вел. Ни с «Зенитом», ни с «Локомотивом», ни с кем другим. У нас у самих сложное положение, не хотим никого продавать. Интерес к игрокам есть, но все на уровне слухов. Если мы с кем-то договоримся, то вы все узнаете, но нет никаких переговоров, – цитирует Иванова «Чемпионат».

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Адамова и Кузьмичева в 500 тысяч евро и 300 тысяч евро соответственно. В данный момент Урал занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков по итогам 17 сыгранных туров.

11 декабря подопечные Игоря Шалимова на выезде встретятся с «Ростовом».