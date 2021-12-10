Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ по итогам ноября

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что лучшим тренером лиги в ноябре был признан Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».

По информации источника, 50-летний специалист опередил в голосовании наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа и Стивена Джеррарда из «Астон Виллы». Этот приз испанец получает в десятый раз в карьере.

Добавим, что в прошедшем месяце «горожане» одержали три победы в трех матчах чемпионата Англии, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Эвертон» (3:0), а также «Вест Хэм» (2:1).

В данный момент «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков по итогам 15 туров. Завтра, 11 декабря, команда на своем поле примет «Вулверхэмптон».