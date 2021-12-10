Полузащитник «Наполи» Элмас признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что центральный полузащитник «Наполи» Элиф Элмас стал лучшим игроком Лиги Европы по итогам шестого тура группового этапа.

Отметим, что в домашнем матче против «Лестера» (3:2) 22-летний македонец отличился двумя забитыми мячами. Тем самым, он помог своей команде добиться победного результата во встрече с «лисами» и выйти в плей-офф турнира со второго места в квартете С.

По информации источника, Элмас смог опередить в голосовании за данную награду голкипера «Спартака» Александра Селихова, а также нападающих Микеля Оярсабаля («Реал Сосьедад») и Мислава Оршича («Динамо» Загреб).