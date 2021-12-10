Мбаппе признали лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в прошедшей встрече с «Брюгге» (4:1) 22-летний француз забил два гола и отдал один ассист. Тем самым, игрок парижан опередил в голосовании полузащитника Жонатана Иконе, выступающего за «Лилль», а также нападающих Арно Груневелда («Вильярреал») и Антуана Гризманна («Атлетико»).

Напомним, что «ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице квартета А, набрав 11 очков, и вышел в 1/8 финала турнира. Первую строчку занял «Манчестер Сити», опередивший французскую команду на одно очко.