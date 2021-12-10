Семин раскритиковал Николича и Гисдоля за результаты «Локомотива» в еврокубках

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин подверг критике работу нынешнего главного тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля, а также Марко Николича, возглавлявшего командой до прихода немецкого специалиста.

Напомним, что вчера, 9 декабря, столичный клуб в гостях уступил «Марселю» (0:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Тем самым, команда заняла четвертое место в квартете E, не одержав ни одной победы.

После Марселя! Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ, – написал Семин на своей странице в Instagram.

Добавим, что «Локомотив» не может победить в еврокубковых турнирах на протяжении 17 матчей кряду. В последний раз красно-зеленые обыгрывали своего соперника осенью 2019 года – тогда команда под руководством Семина в Леверкузене победила «Байер» (2:1).