Матч между ЦСКА и «Арсеналом» может пройти без зрителей

Стал известен один из вариантов, при котором матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА – «Арсенал» может быть перенесен.

Как сообщает «РБ-Спорт», в РФС заявили, что игра между московской и тульской командами может пройти в другой день только в том случае, если РПЛ примет все необходимые меры, прописанные в регламенте лиги. Отмечается, что для переноса матча нужно, чтобы команды прибыли на стадион и был произведен замер температуры.

По информации источника, если игра состоится в назначенный срок, ЦСКА может не успеть продать билеты болельщикам. Тем самым, матч пройдет без зрителей.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Арсеналом» запланирован на 11 декабря в 16:30 мск. В данный момент армейцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Тульский клуб идет 11-м с 19 очками.